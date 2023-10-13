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«الحوثي» يقصف المدنيين في تعز

يمنيون يخرجون من تعز جراء الحصار الحوثي (أ ف ب)
14 أكتوبر 2023 01:17

عدن (الاتحاد)

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أقدمت جماعة الحوثي، عصر أمس، على قصف منازل المواطنين في مدينة تعز بالمدفعية الثقيلة. وأفادت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي شنت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة على منازل السكان شمالي مدينة تعز، مسببة أضراراً مادية في بعض المنازل، وإثارة الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.
وفي سياق منفصل، بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل ايرك كورلا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في المجال العسكري والأمني.
وأعرب الفريق بن عزيز، خلال اللقاء المنعقد في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا، عن تقديره العالي للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لليمن وقيادته، وتطلعه لتعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأميركية والقوات المسلحة اليمنية، خصوصاً في المجال التدريبي والتأهيلي والاهتمام بالمبتعثين العسكريين للدراسة والتدريب.
وأكد أهمية استئناف برنامج الدعم والمساعدات التي كانت تقدمها واشنطن للجيش اليمني بما يساعد في أن تكون القوات المسلحة اليمنية شريكاً فاعلاً في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن وتأمين خطوط الملاحة الدولية والمصالح العالمية وفي جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وفي المقدمة انتهاكات جماعة الحوثي.
كما أعرب رئيس هيئة الأركان العامة، عن تقديره العالي لإبداء الجانب الأميركي استعداده لتقديم الدعم للجيش اليمني في المجال الفني ورفد قدراته الدفاعية.

الحوثي
اليمن
تعز
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