مقتل 100 مسلح بضربات جوية في نيجيريا

كانو (وكالات)

أسفرت ضربات جوية نفذها الجيش النيجيري عن مقتل نحو مئة شخص من عناصر مجموعة إجرامية مسلحة في شمال غرب نيجيريا، كما أفاد مسؤولان عسكريان ضالعان في هذه العملية واثنان من السكان أمس.

وأكد سلاح الجو النيجيري رسمياً أنه نفذ عمليات قصف في ولاية زامفارا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد القتلى.

ويعاني شمال غرب ووسط نيجيريا منذ سنوات من أعمال عنف يقوم بها «قطاع طرق مسلحون» يتوغلون في قرى نائية حيث يقتلون ويخطفون السكان للحصول على فدية ويحرقون المنازل بعد نهبها.

وقال ضابط في الجيش مشارك في العملية: «إن الطائرات المقاتلة نفذت غارات جوية على قطاع الطرق، أكثر من مئة شخص قتلوا ونحو ضعف ذلك أصيبوا بجروح».

وأورد مسؤول آخر في الجيش حصيلة مماثلة قائلاً: إن «الجثث المحترقة كانت ممددة بين الأشجار، كانت كثيرة لدرجة أن قطاع الطرق تركوا العديد منها في المكان لإفساح المجال لإجلاء الجرحى».

وأوضح المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن العملية أن معلومة «تم تلقيها في الوقت المناسب» أتاحت تحديد مكان مئات من قطاع الطرق على دراجات نارية ونشر الطائرات المقاتلة فوق منطقة سانجيكو في محيط بلدة دان ماني.

وقالا إن قطاع الطرق كانوا يتدفقون إلى منطقة تقع بين ولايات زامفارا وكيبي والنيجر، بهدف مهاجمة قرى معينة وقاعدة عسكرية.