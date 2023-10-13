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«الشُعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات البرلمان العربي في القاهرة

وفد الشُعبة البرلمانية خلال اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة (وام)
14 أكتوبر 2023 01:21

القاهرة (وام) 

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شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد حمد بوشهاب عضو المجلس، في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي عقدت أمس، في القاهرة تحضيراً للجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المقرر عقدها اليوم في مقر جامعة الدول العربية. وقالت ناعمة الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في البرلمان العربي: «إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، ويتضمن التقرير الواقع الاجتماعي العربي، والأوضاع الصحية في المنطقة العربية، والتعليم والبحث العلمي، وحلول مواجهة تغير المناخ، وكذلك مناقشة مبادرات دعم الأطفال العرب». وقدمت الشرهان مداخلة الشُعبة البرلمانية الإماراتية بشأن وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي، أشارت فيها إلى أهمية تضمين الوثيقة حماية المرأة والنساء والفتيات أثناء فترة الحروب والكوارث الطبيعية، واقترحت إطلاق برامج توعية وتدريب خاصة بالنساء حول الكوارث والطرق المختلفة للاستعداد والاستجابة لها. 
من جانبه، قال أحمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان العربي، إن اللجنة استعرضت الموقف المالي للبرلمان العربي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، والموقف من تسديد الدول الأعضاء لمساهماتها في موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2023، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة بدائل الاستثمار من ودائع البرلمان العربي عند انتهاء أجلها، مشيراً إلى أن مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي استعرضت دعم الاقتصاد الجيبوتي، ومناقشة التحضيرات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
البرلمان العربي
القاهرة
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