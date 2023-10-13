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الأردن: إغلاق معبرين حدوديين مع إسرائيل مؤقتاً

الأردن: إغلاق معبرين حدوديين مع إسرائيل مؤقتاً
14 أكتوبر 2023 01:21

عمّان (الاتحاد)

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قررت السلطات الأردنية، أمس، إغلاق معبرين حدوديين من أصل ثلاثة تربط المملكة بإسرائيل نتيجة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وذكر بيان لمديرية الأمن العام: «أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين الجمعة، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1000 مسافر فقط بالمغادرة».
وأضافت بأنه «سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم السبت».
وأشار البيان إلى أنه «سيتم إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقاً تاماً ليوم السبت، فيما سيبقى المعبر الجنوبي (وادي عربة) يعمل كالمعتاد».
وخلال الأيام الماضية، كان الأردن يعلن وبشكل يومي عن ساعات محدودة لفتح معبر الملك حسين، بالتزامن مع الأوضاع الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

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