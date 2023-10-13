«الأونروا» تنقل مركز عملياتها في غزة إلى جنوب القطاع

غزة، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا» أنها نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع في جنوب قطاع غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين ولاجئي فلسطين في القطاع.

وقالت جولييت توما مديرة الاتصال في الأونروا، في بيان: «إن الوكالة تحث القوات الإسرائيلية على حماية كل المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس».

وأضافت: «أن تلك المرافق تابعة للأمم المتحدة، ويجب حمايتها في جميع الأوقات، ويتعين ألا تتعرض أبدًا للهجوم استنادًا للقانون الإنساني الدولي».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1799، والمصابين إلى 6488، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع لليوم السابع على التوالي.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، ما أسفر عن خسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان، إضافة إلى دمار هائل بالمقدرات المدنية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ السبت إلى 3436، بينهم 322 مصاباً بجروح خطيرة.

وقالت الوزارة: «بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الجمعة 3436 بينهم 29 بحالة حرجة، و322 خطيرة، و610 متوسطة والباقون بحالة طفيفة».

وأشارت إلى عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات بلغ 394 بينهم 99 خطيرة، 193 متوسطة و102 طفيفة.