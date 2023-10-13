الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لإغاثة الأراضي الفلسطينية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً عاجلًا لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكًا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية.

وقال المكتب، في بيان: «إن ذلك النداء يشمل عمل ومتطلبات التمويل لمجتمع العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك 13 وكالة أممية و29 منظمة غير حكومية دولية و35 منظمة غير حكومية محلية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني».

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن «وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا -التي يشملها النداء- تقوم بدور فريد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ إنها الجهة الرئيسة التي توفر الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنية التحتية للمخيمات، لمليون و500 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في غزة».

وتخدم «الأونروا» في الضفة الغربية، 1.1 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها.

وشدد المكتب الأممي على ضرورة توفير التمويل المطلوب في النداء في الوقت الملائم، لضمان قدرة شركاء الإغاثة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وقال المكتب: «إن الوضع يتطور بسرعة وإن عمال الإغاثة يواجهون قيودًا على الحركة بسبب استمرار الأعمال العدائية وانعدام الأمن، ورهناً بتحسن الوضع الأمني، ويعتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إجراء تقييمات مشتركة بين الوكالات، لحدة ونطاق الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة».

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، فجر أمس، بضرورة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة، وفق ما نقله إعلام عبري.

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل أن تلغي أوامرها بإجلاء 1,1 مليون شخص يعيشون شمال غزة خلال 24 ساعة، داعية لوقف حد للأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة.

وقال المتحدث طارق جاسارفيتش، في مؤتمر صحفي في جنيف: إن «وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت المنظمة أنه من المستحيل إجلاء المرضى والمصابين الضعفاء الموجودين في مستشفيات شمال غزة، وأن المستشفيات تجاوزت طاقتها الاستيعابية البالغة 760 سريرًا، بما في ذلك في المستشفيين الرئيسين، مستشفى الأندونيسي ومستشفى الشفاء، وأن المستشفيات في جنوب غزة أيضاً مكتظة بالمصابين».

وأشار إلى أن «النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم وصول الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل كامل، وهناك نقص في كميات الدم في بنوك الدم وفي أدوية الأمراض المزمنة والأمراض المعدية، وتعمل 6 مستشفيات بشكل جزئي فقط، بينما توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب الغارات الجوية التي ألحقت أضراراً به».

وأطلقت المنظمة نداء عاجلًا بقيمة 23,1 مليون دولار لتغطية احتياجات 600 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر، توجه لشراء أدوية علاج الصدمات والإصابات ورعاية الطوارئ والمستهلكات الطبية والمعدات واللوازم المختبرية التي تشتد الحاجة إليها.

بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، أن مليون شخص في قطاع غزة لا يجدون مكاناً آمناً يلجؤون إليه جراء القصف المكثف.