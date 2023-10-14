فرنسا تفرض حالة التأهب القصوى بعد هجوم بإحدى المدارس

فرضت فرنسا حالة التأهب القصوى بعد هجوم شنه شخص مسلح بسكين بإحدى المدارس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة في مدرسة بشمال فرنسا.

وعلى الرغم من أن الشرطة اعتقلت المهاجم، الذي يعتقد بأنه طالب سابق في مدرسة جامبيتا في منطقة اراس، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنها قررت تنفيذ إجراءات التعامل مع "الهجوم الطارئ" على أي حال.

وقالت الشرطة في اراس أن الوضع تحت السيطرة وإنه لم يعد هناك خطر. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن التلاميذ لم يصابوا بأذى. ويتم فرض حالة التأهب القصوى لمدة معينة من الوقت أثناء إدارة أزمة.