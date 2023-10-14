زلزال قوي يهز تايوان

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "هوالين" بشرق تايوان، في الساعة الثالثة و53 دقيقة بعد ظهر اليوم السبت، طبقاً لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

ووقع مركز الزلزال، في البحر، قبالة مقاطعة "هوالين"، على بعد حوالي 70.2 كيلومتر شرق مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "هوالين"، على عمق 7.2 كيلومتر، حسب الإدارة. وكان زلزال بقوة 4.7 درجة قد ضرب ساحل مقاطعة "هوالين" شرق البلاد، في 16 أغسطس الماضي. كما ضربت سلسلة من الزلازل، بلغت ذروتها بزلزال قوته 5.3 درجة، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان في العاشر من يونيو الماضي.