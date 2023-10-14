معارك "محتدمة" في جبهة القتال شرقي أوكرانيا

أفادت كييف، اليوم السبت، بوقوع معارك "محتدمة" في شرق أوكرانيا حول مدينة "أفدييفكا" وفي الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية.

وأعلنت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تكثيف الهجمات على المدينة الواقعة على خط المواجهة والتي تقع على بعد 15 كيلومتراً فقط من دونيتسك.

وقال فيتالي باراباش الذي يدير شؤون المدينة للتلفزيون الأوكراني "لليوم الخامس، لم يتوقّف الهجوم أو قصف مواقع حول المدينة".

وأشار إلى أنّ المعارك "محتدمة للغاية".

وبينما تحدّث عن قتال عنيف، قال "بالتأكيد لا يوجد صمت هناك على الإطلاق. تبادل إطلاق النار مستمر سواء من شمال المدينة أو من جنوبها".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ كييف تحافظ على مواقعها في "أفدييفكا"، بينما أفادت موسكو بأنّها حسنّت مواقعها هناك.

ولا يزال هناك نحو 1600 مدني في المدينة.

كذلك، أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنّ هجوماً أدى إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 11 عاماً في قرية "باغاتير" الشرقية، الواقعة أيضاً في منطقة دونيتسك، على بعد حوالي 80 كيلومتراً غربي "أفدييفكا".

وقالت الشرطة الأوكرانية، في بيان "بلغ الفتى عمر 11 عاماً قبل يومين فقط".

وأضافت أنّ والدته (31 عاماً) وشقيقه الأصغر أصيبا ونقلا إلى المستشفى، في أعقاب الهجوم الذي ألحق أضراراً بنحو 20 منزلاً وكنيسة ومدرسة.

من جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن القتال بطول الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية "تفاقم بشدة" في الأيام القليلة الماضية.

وذكر أولكسندر سيرسكي، الذي كان يزور الجنود في المنطقة، أن القوات الأوكرانية مستعدة وثابتة في مواقعها.

وتشن أوكرانيا، منذ يونيو الماضي، هجوما مضادا.