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تهديد بوجود قنبلة في عاصمة بولندا

الشرطة البولندية تطوق الساحة
14 أكتوبر 2023 16:42

قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء إن الشرطة البولندية أحاطت ساحة «بيلسودسكي» في وسط العاصمة وارسو بسياج أمني بسبب تهديد بوجود قنبلة، وذلك قبل يوم فقط من إجراء انتخابات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت وسائل إعلام بولندية أن رجلاً تسلق تمثالاً في الساحة وهدد بتفجير نفسه.
وأظهرت صور، منشورة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الرجل وهو يقف على قمة تمثال «سمولينسك»، الذي يخلد ذكرى ضحايا كارثة جوية في 2010 أسفرت عن مقتل 96 شخصاً، من بينهم الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي وزوجته ماريا.
وقال شرطي في موقع الحادث لأحد صحفيي رويترز: «الدخول ممنوع، هناك قنبلة».
وأكد متحدث باسم الشرطة أن الرجل تسلق التمثال.

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المصدر: رويترز
بولندا
قنبلة
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