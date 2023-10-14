إغلاق قصر فرساي التاريخي في فرنسا بسبب إنذار من قنبلة

أعلنت الشرطة الفرنسية تهديد بوجود قنبلة في قصر فرساي التاريخي قرب العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت.

وقالت قناة «بي أف أم» التلفزيونية الفرنسية، نقلاً عن الشرطة، إن «القصر وحديقته أخليا مساء اليوم إثر تهديد بوجود قنبلة».

قبل ذلك في وقت سابق صباح اليوم، كان متحف اللوفر في العاصمة باريس قد أعلن إغلاقه أمام الزوار بسبب رسائل عدة بشأن وجود قنبلة.

وفرضت فرنسا حالة التأهب القصوى بعد عملية طعن نفذها شاب مسلح بسكين، أمس الجمعة، في إحدى المدارس وأسفرت عن مقتل مدرّس وإصابة ثلاثة آخرين إصابات خطيرة في مدرسة بشمال البلاد.