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مصر وتركيا تبحثان التصعيد الحالي في المنطقة

وزير خارجية مصر سامح شكري (يمين الصورة) يستقبل نظيره التركي هاكان فيدان
14 أكتوبر 2023 19:11

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، مباحثات تناولت سبل وقف التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع فيدان عقب مباحثاتهما، «سنواصل العمل لاحتواء» الموقف، مؤكداً أن الجهود ستنصب أيضاً على «إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وأكد وزير الخارجية المصري «هناك رؤية مشتركة بين مصر وتركيا لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة».
بدوره، قال وزير الخارجية التركي «لدينا مع مصر ماض مشترك ولها ثقل استراتيجي في المنطقة».
ودعا فيدان إلى عدم الاعتداء على المدنيين في التصعيد الحالي.
وخلال زيارته الأولى إلى مصر منذ تعيينه في هذا المنصب، قال فيدان «ندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية»، مضيفاً أنه «من دون سلام، لا يمكن تأسيس الأمن بالمعنى الحقيقي».
وأكد وزير الخارجية التركي أن «الحل الوحيد يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وأوضح أنه يتعين على العالم أن يتحرك لمنع اتساع رقعة التصعيد، ومن أجل استئناف محادثات السلام التي تركز على تحقيق حل الدولتين.

 

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المصدر: وكالات
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