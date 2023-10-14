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الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

مساعدات إماراتية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان
14 أكتوبر 2023 19:20

أرسلت دولة الإمارات، اليوم السبت، طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجَّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
تضمنت المساعدات طروداً غذائية من السلع الأساسية، و500 خيمة للإيواء العاجل، في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال، ويعانون النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية، خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية «لليوم الخامس على التوالي، يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وأن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 5 طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً، بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث مؤخراً ونتج عنه الآلاف من الضحايا، وتدمير كبير في المنازل».

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وأضاف الشامسي أن دولة الإمارات، وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل جاهدة وبكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني وتقديم المساندة والدعم الإنساني، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

المصدر: وام
الإمارات
مساعدات إغاثية
أفغانستان
زلزال
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