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مصر وتركيا تدعوان لإيصال مساعدات عاجلة إلى غزة

السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا
14 أكتوبر 2023 21:37

دعت مصر وتركيا، اليوم السبت، إلى إيصال عاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل التصعيد الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وفق أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية. 
وقال المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع «فيسبوك»، إن المباحاث تناولت «تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 واتفق الجانبان على «الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري» للتصعيد و«استعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار». ‎
وأكد الجانبان «ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع». 
وأضاف المتحدث أن الجانبين أكدا «أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من الأطراف كافة دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة».
وثمَّن وزير الخارجية التركي «دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى قطاع غزة».

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