قتلى بنيران مسلحين مجهولين في باكستان

قال مسؤولون باكستانيون إن ستة عمال على الأقل قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح لمجهولين في مدينة توربات بإقليم بلوشستان اليوم السبت.

ونقلت صحيفة «ذا إكسبريس تريبيون» الباكستانية عن مصادر الشرطة القول إن الضحايا، وهم عمال، كانوا نائمين داخل منزل قيد الإنشاء عندما استهدفهم المهاجمون المسلحون.

وذكرت الشرطة أن ستة عمال لقوا حتفهم على الفور، بينما أصيب اثنان بجروح.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولاذ المهاجمون بالفرار من المكان. ووصلت الشرطة، في وقت لاحق، إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في الحادث.

وصرح أحد كبار الضباط، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة الباكستانية عبر الهاتف بأنه «يبدو أن هذا هجوم مستهدف».