فرنسا تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

كثّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته مع العديد من قادة دول العالم، اليوم السبت، لبحث التصعيد الحالي في المنطقة.

ووفقاً لما نقله قصر الإليزيه، حثّ ماكرون على فتح ممر إنساني من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة».

وأوضحت الرئاسة أن ماكرون تحدث خصوصاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتسعى فرنسا أيضاً إلى إجلاء رعاياها من قطاع غزة.