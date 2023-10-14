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الصين: المفاوضات السلمية سبيل إنهاء أزمة أوكرانيا

الصين: المفاوضات السلمية سبيل إنهاء أزمة أوكرانيا
15 أكتوبر 2023 01:22

بكين (وكالات)

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أكد وزير خارجية الصين وانغ يي، أن مفاوضات السلام هي وحدها القادرة على حل أزمة أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية.
قال وزير الخارجية وانغ يي، خلال اجتماعه في بكين مع مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف من أجل التوصل معاً إلى تسوية سياسية للنزاع».
وبين وانغ يي لبوريل أن المفاوضات السلمية هي وحدها القادرة على حل النزاع في أوكرانيا، مضيفاً أنه من خلال المفاوضات يمكن إنهاء الأزمة في أوكرانيا، ولن تتخلى الصين عن تعزيز السلام والمفاوضات.
كما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: «سنقف دائماً إلى جانب السلام والحوار للوصول لتسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا وعودة الاستقرار إلى أوروبا».
ويزور جوزيب بوريل الصين، حيث يشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.  ووصف بوريل على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» زيارته بأنها مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية. 
وعلى صعيد منفصل، استبعد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، احتمال فصل اقتصاد التكتل عن الصين.  وقال بوريل أمس: «لا أحد يتحدث عن فصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي عن الاقتصاد الصيني»، مضيفاً أن التجارة بين الصين وأوروبا، كبيرة جداً إلى الحد الذي يجعل الانفصال، إذا كانت هناك رغبة في ذلك، غير ممكن.
إلى ذلك، من المقرر وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع المقبل للقاء نظيره شي جينبينغ وتعزيز العلاقات مع شريكه الاستراتيجي.
وتستضيف العاصمة الصينية ممثلين من 130 دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي، يومي 17 و18 أكتوبر، لحضور منتدى طرق الحرير الجديدة.  

الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل
الصين
وانغ يي
أوكرانيا
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