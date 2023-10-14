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الجزائر تحتضن اجتماع وزراء خارجية شمال «أوروبا - أفريقيا» غداً

وزارة الخارجية الجزائرية
15 أكتوبر 2023 01:22

الجزائر (الاتحاد) 

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أعلنت الجزائر، أمس، احتضان أعمال الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية أفريقيا وشمال أوروبا والذي سيعقد غداً الاثنين تحت شعار «أفريقيا - دول شمال أوروبا: تقوية الحوار على أسس القيم المشتركة». وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن «الاجتماع سيشهد مشاركة قياسية مقارنة بالدورات السابقة، حيث سيحضره حوالي 20 وزير خارجية»، بالإضافة إلى نواب وزراء ومسؤولين حكوميين كبار عن المجموعتين الأفريقية والأوروبية الشمالية، إضافة إلى عدد من رؤساء هيئات تابعة للاتحاد الأفريقي. وسيشارك في الدورة التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام «16 / 18 لأكتوبر الجاري» حوالي 30 دولة تشمل دول شمال أوروبا الخمس «السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وأيسلندا» إلى جانب مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية تمثل مختلف مناطق القارة. 
وأوضح البيان أن «الاجتماع يهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأفريقية ودول شمال أوروبا حول العديد من المسائل الهامة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين التنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية وتوطيد التعاون بينهما على مستوى الهيئات الدولية». 
توسيع الشراكة
كما يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل فرص توسيع الشراكة والاستثمار في الجانبين، حيث ينتظر أن تلعب دول شمال أوروبا دوراً في مساعدة الدول الأفريقية على إعادة بناء أنظمتها الاقتصادية لتتكيف مع التحولات المعرفية والطفرة التكنولوجية الحالية.

الجزائر
أوروبا
أفريقيا
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