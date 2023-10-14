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تقلص أعداد المهاجرين المغادرين من سواحل تونس

تشديد عمليات المراقبة والتمشيط على السواحل (أرشيفية)
15 أكتوبر 2023 01:22

تونس (وكالات)

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أعلن الحرس الوطني في تونس، أمس، ضبط 45 مهاجراً غير نظامي وانتشال جثة في عمليات تمشيط على السواحل على مدى اليومين الماضيين. 
ويُعد الرقم أقل بكثير من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في محاولات للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، عبر حملات على مدى الأسابيع الماضية. 
وقال شهود في منطقة العامرة ومدينة صفاقس بولاية صفاقس، إن السلطات الأمنية شددت عمليات المراقبة والتمشيط على السواحل لمنع انطلاق قوارب المهاجرين. 
وقبل أسبوع ضبط الحرس البحري 223 مهاجراً، من بينهم 121 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتم ضبط 150 مهاجراً في سواحل صفاقس. 
وفي حملة أمنية بين يومي الثاني والرابع من أكتوبر الجاري، أوقف الحرس البحري 1131 مهاجراً غير نظامي في البحر. وتعد سواحل تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن السواحل التونسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، اكتظ مركز استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا بالآلاف متجاوزاً طاقته الاستيعابية، حيث قدّر الصليب الأحمر الإيطالي وصول نحو 7 آلاف مهاجر في منتصف سبتمبر الماضي، معظمهم قدموا بالقوارب من تونس.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
وبوتيرة شبه أسبوعية تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.

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