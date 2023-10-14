العراق.. استعدادات أمنية لإجراء الانتخابات المحلية

هدى جاسم (بغداد)

تتواصل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية في العراق في 18 ديسمبر المقبل، بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث نظمت آخر مرة انتخابات مجالس المحافظات في أبريل عام 2013.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة استعداد القوات المسلحة الكامل لتأمين إجراء الانتخابات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي «إن القوات المسلحة، بمختلف صنوفها، أنيطت بها واجبات خاصة وفق خطة تم وضعها من قبل قيادة العمليات المشتركة وبإشراف مباشر من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات الفريق الأول الركن قيس المحمداوي».

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة «سانت ليغو» التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7.

وتملك مجالس المحافظات بحسب الدستور العراقي، صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في العاصمة بغداد.

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن الإطاحة بأحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت في بيان «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنا من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.