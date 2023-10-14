«الرئاسي اليمني» يطالب الحوثي بالكشف عن مصير المعتقلين

عدن (الاتحاد)

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، جماعة الحوثي، بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين، متهماً الجماعة برفض كل مبادرات السلام من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح.

وقال العليمي، أمس، في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر 1963: «ليس أمام جماعة الحوثي سوى الاستجابة للإرادة الوطنية، والسماح بالتظاهر الشعبي، والإفراج عن المحتجزين كافة، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي، وعلى مدى سنوات النزاع».

وأضاف، «يوم بعد يوم يتأكد لنا أن جماعة الحوثي لم تدع أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه، أو منبر يمكن البوح له».

واتهم العليمي الحوثيين «برفض كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح»، مضيفاً أن الحوثيين «عملوا كل ما يمكن أن يدمر ويعمق من الانقسام والفرقة، بدلاً عن أسباب البناء والنهوض والتغيير».

وعرض العليمي، جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها انتهاكات جماعة الحوثي بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، متعهداً بتعزيز الجاهزية الكاملة لردع أي اعتداءات جديدة، ومواصلة دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في برنامج الإصلاحات الشامل الذي يجسد التوجهات المشتركة لإنعاش الاقتصاد، وتحسين سبل العيش، واستقطاب التمويلات الإقليمية والدولية، ومكافحة الفساد، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب.

ويأتي خطاب العليمي وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيداً لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.