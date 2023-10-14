الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات وتركيا.. ارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية (من المصدر)
15 أكتوبر 2023 01:23

نيودلهي (وام) 

أخبار ذات صلة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي - على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي - معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا.
وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة إلى معالي نعمان كورتولموش على منصبه الجديد كرئيس لمجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا للخمس سنوات القادمة، مع التمني بالنجاح والتوفيق في مهامه ومسيرته.
حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، كل من مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي،  وكل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.
وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لافتاً معاليه إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين الصديقين.
وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نهاية العام 2023، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية.
ووجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي نعمان كورتولموش لزيارة الإمارات للمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام علي هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
من جانبه أكد معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا حرص البرلمان التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والعمل مع مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات بما يصب في صالح الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقات التركية - الإماراتية تشهد تطوراً ونمواً كبيرين، مشددا على حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع دولة الإمارات.
ووجه معاليه دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية تركيا على رأس وفد برلماني.

 

الإمارات
تركيا
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
مجموعة العشرين
نيودلهي
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©