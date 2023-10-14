الإمارات وتركيا.. ارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب

نيودلهي (وام)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي - على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي - معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا.

وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة إلى معالي نعمان كورتولموش على منصبه الجديد كرئيس لمجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا للخمس سنوات القادمة، مع التمني بالنجاح والتوفيق في مهامه ومسيرته.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، كل من مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لافتاً معاليه إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين الصديقين.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نهاية العام 2023، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية.

ووجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي نعمان كورتولموش لزيارة الإمارات للمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام علي هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

من جانبه أكد معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا حرص البرلمان التركي على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي من خلال عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات والعمل مع مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة لتكثيف الزيارات البرلمانية واللقاءات بما يصب في صالح الجانبين.

وأشار إلى أن العلاقات التركية - الإماراتية تشهد تطوراً ونمواً كبيرين، مشددا على حرص بلاده على بناء علاقات متميزة مع دولة الإمارات.

ووجه معاليه دعوة رسمية لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية تركيا على رأس وفد برلماني.