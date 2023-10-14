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«الصحة العالمية» ترسل إمدادات صحية جواً إلى غزة

«الصحة العالمية» ترسل إمدادات صحية جواً إلى غزة
15 أكتوبر 2023 01:22

جنيف (الاتحاد) 

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أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس، بأنها أرسلت جواً إلى مطار العريش القريب من قطاع غزة لوازم صحية أساسية تكفي 300 ألف شخص. وستدخل المواد من مصر إلى جنوب القطاع فور السماح بفتح ممر إنساني عبر معبر رفح.
ووصلت طائرة تحمل 78 متراً مكعبة من اللوازم الطبية أرسلها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة، إلى مطار العريش المصري «لتلبية احتياجات 300 ألف شخص» بينهم حوامل.
وأضاف البيان أن «كل ساعة تبقى فيها هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، سيموت مزيد من الفتيات والفتية والنساء والرجال، وخاصة الضعفاء أو المعوقين، فيما الإمدادات التي يمكن أن تنقذ حياتهم على بعد أقل من 20 كلم عنهم».
ومعبر رفح هو المعبر الوحيد بين مصر والقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
والمعبر مغلق منذ الثلاثاء عقب ثلاث عمليات قصف في أقل من 24 ساعة، ألحقت أضراراً في الجانب الفلسطيني منه.
وتتضمن إمدادات منظمة الصحة العالمية أدوية لعلاج 1200 جريح و1500 شخص يعانون من أمراض القلب والضغط والسكري ومشكلات تنفسية.
وتشمل كذلك ما يكفي من حقائب الإسعاف لعلاج 235 جريحاً، وهو ما يسمح باستقرار حالة المصابين، وتلقي الرعاية الفورية المنقذة للحياة في أي مكان تكون هناك حاجة لها. ودعت منظمة الصحة إلى فتح ممر إنساني فوراً في معبر رفح لتسليم مواد غذائية، ووقود وماء ومستلزمات ضرورية أخرى.
وقالت إن «المصابين بجروح خطيرة والمرضى والضعفاء لا يمكنهم الانتظار».

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
إسرائيل
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