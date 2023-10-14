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المفوضية الأوروبية ترفع المساعدات الفورية لغزة

المفوضية الأوروبية ترفع المساعدات الفورية لغزة
15 أكتوبر 2023 01:23

بروكسل  (الاتحاد) 

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار)، وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.
وقالت المفوضية: «نعمل جاهدين لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في هذا السياق». وقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الإبقاء على مساعداته للفلسطينيين، متراجعاً عما قاله مفوض بالاتحاد عن أن المفوضية الأوروبية قررت وضع جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين، البالغة قيمتها 691 مليون يورو، قيد المراجعة. ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الأول، نداء لجمع ما يقرب من 294 مليون دولار لمساعدة نحو 1.3 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، نصفها تقريبا للمساعدات الغذائية مع نفاد الإمدادات.
بدوره، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش، أن «من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية».

المفوضية الأوروبية
الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
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