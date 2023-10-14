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قمة أوروبية لبحث التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي
15 أكتوبر 2023 00:51

دعا شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، السبت، إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي تعقد الثلاثاء عبر الفيديو لبحث آخر تطورات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال ميشال، في بيان «دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 17,30 (15,30 ت غ)». 
وأضاف رئيس المجلس الأوروبي «من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضحاً وموحداً يعكس تعقيدات الوضع الراهن».
ودعت العديد من الدول الأوروبية إلى ضبط النفس وفتح ممرات آمنة.
وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فتح ممر إنساني من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «فرنسا تكثّف اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها دور مباشر: مع السلطات الإسرائيلية والمصرية حتى يمكن استخدام معبر رفح للعمليات الإنسانية في غزة».

 

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شارل ميشال
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