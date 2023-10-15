البولنديون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

فتحت مراكز الاقتراع في بولندا أبوابها صباح الأحد، كما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس، لانتخابات تشريعية ستشهد منافسة حادة على ما يبدو.

ويفترض أن ينتهي التصويت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش. ويتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز التصويت فور إغلاقها.

أما النتائج النهائية فيفترض أن تعلن الإثنين.

ويبلغ عدد الناخبين في بولندا 29 مليونا من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلين في الخارج.

وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسَي البرلمان (النواب والشيوخ).