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اليونان تجري جولة إعادة للانتخابات المحلية والإقليمية

أرشيفية
15 أكتوبر 2023 11:08

تجري جولة الإعادة للانتخابات المحلية والإقليمية اليونانية اليوم الأحد، في ست من أصل 13 منطقة و84 من أصل 332 بلدية، منها 28 في أتيكا.

ويجرى التصويت في المناطق، التي لم تحصل فيها أي مجموعة على أغلبية تزيد على 43%، في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

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وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء اليوم. ومن المتوقع صدور النتائج في الساعة العاشرة مساء.

ويجرى السباق بين المرشحين على مناصب الحكام الإقليميين ورؤساء البلديات من المجموعتين اللتين حصلتا على معظم الأصوات. 

المصدر: د ب أ
انتخابات
اليونان
إعادة انتخاب
أثينا
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