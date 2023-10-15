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ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي
15 أكتوبر 2023 13:57

استقبل  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

جرى خلال اللقاء بحث الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس)، جاء ذلك خلال اجتماع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

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وأكد ولي العهد، خلال الاجتماع، "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، مشيرا إلى "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وشدد ولي العهد "على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية".

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
أنتوني بلينكن
السعودية
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