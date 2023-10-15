الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في غزة

البابا فرنسيس يلقي عظة أمام الآلاف
15 أكتوبر 2023 17:33

 دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال البابا، أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس «أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا».
وأضاف «يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء، حيث من العاجل والضروري ضمان فتح ممرات آمنة لمساعدة السكان جميعهم».
وأكد «مات كثيرون بالفعل. من فضلكم، لا مزيد من إراقة دماء الأبرياء. كفى! الحروب دائما هزيمة، دائماً».
ودعا البابا إلى الصلاة لمواجهة «القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب».
وعرض الفاتيكان يوم الجمعة التوسط لوقف التصعيد الحالي. 

 

أخبار ذات صلة
المستشار الألماني يزور المنطقة لإجراء مباحثات بشأن التصعيد
السيسي وبايدن: أهمية احتواء التصعيد في المنطقة
المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
فتح ممرات آمنة
قطاع غزة
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©