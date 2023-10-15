البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في غزة

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين في التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال البابا، أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس «أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا».

وأضاف «يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء، حيث من العاجل والضروري ضمان فتح ممرات آمنة لمساعدة السكان جميعهم».

وأكد «مات كثيرون بالفعل. من فضلكم، لا مزيد من إراقة دماء الأبرياء. كفى! الحروب دائما هزيمة، دائماً».

ودعا البابا إلى الصلاة لمواجهة «القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب».

وعرض الفاتيكان يوم الجمعة التوسط لوقف التصعيد الحالي.