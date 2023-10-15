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مصر تدعو إلى قمة حول مستقبل «القضية الفلسطينية»

اجتماع مجلس الأمن القومي المصري
15 أكتوبر 2023 19:16

دعت مصر، اليوم الأحد، إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول «القضية الفلسطينية»، مؤكدة مجدداً «رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية»، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.
صدرت هذه الدعوة في بيان عقب اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.
وعرضت مصر توجيه الدعوة لاستضافة القمة التي ستتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، بحسب البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع «فيسبوك».
وجاء في البيان أن القاهرة «تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد، ووقف استهداف المدنيين»، كما تواصل الاتصالات من أجل «إيصال المساعدات» الإنسانية المطلوبة إلى قطاع غزة.
وتوجد مساعدات من دول عديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية يمكن توصيلها بأمان إلى غزة.
وقال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، أمس السبت، إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى «مستوى خطير غير مسبوق».

 

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المصدر: وكالات
مصر
قمة
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