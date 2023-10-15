الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يحذّر: الصراع مع الغرب سيكون مختلفاً عما يحصل في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
15 أكتوبر 2023 19:56

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي صراع بين بلاده مع الغرب سيكون مختلفا عما يحصل حالياً في أوكرانيا. 
وقال بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا 1»، ضمن برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين»، إن «الصراع بين الغرب وروسيا، في حال حدوثه، سيكون مختلفاً تماماً عن العملية الخاصة» في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء. 
وأضاف بوتين أن روسيا تتبع في علاقاتها مع الغرب القول المأثور القديم «إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب». 
جاءت تصريحات بوتين رداً على طلب من مقدم البرنامج التلفزيوني للتعليق على توصية قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأميركي مؤخرا لواشنطن بالاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
 وأكد الرئيس الروسي «لا أعتقد أن تلك أفكار سليمة وردت على أذهان أشخاص أصحاء، لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا... نحن جميعا نستعد للحرب لأننا نتبع مبدأ قديما معروفا». 
وقال بوتين «المبدأ هو: إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام». 
وأوضح أن «موسكو وبكين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري أو سياسي. وقال «لقد قلنا ذلك مرات عديدة: نحن لا نسعى إلى الاتحاد في واحد من التحالفات العسكرية أو السياسية، لكن الأميركيين هم الذين يفعلون ذلك بالضبط». 

أخبار ذات صلة
بوتين يصل إلى بكين لحضور قمة مبادرة الحزام والطريق
بوتين: مستعدون للسلام ولسنا ضد التسوية في أوكرانيا
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
الدول الغربية
حرب
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©