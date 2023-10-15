بوتين يحذّر: الصراع مع الغرب سيكون مختلفاً عما يحصل في أوكرانيا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي صراع بين بلاده مع الغرب سيكون مختلفا عما يحصل حالياً في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة «روسيا 1»، ضمن برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين»، إن «الصراع بين الغرب وروسيا، في حال حدوثه، سيكون مختلفاً تماماً عن العملية الخاصة» في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن روسيا تتبع في علاقاتها مع الغرب القول المأثور القديم «إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب».

جاءت تصريحات بوتين رداً على طلب من مقدم البرنامج التلفزيوني للتعليق على توصية قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأميركي مؤخرا لواشنطن بالاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وأكد الرئيس الروسي «لا أعتقد أن تلك أفكار سليمة وردت على أذهان أشخاص أصحاء، لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا... نحن جميعا نستعد للحرب لأننا نتبع مبدأ قديما معروفا».

وقال بوتين «المبدأ هو: إذا أردت السلام، عليك أن تستعد للحرب. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام».

وأوضح أن «موسكو وبكين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري أو سياسي. وقال «لقد قلنا ذلك مرات عديدة: نحن لا نسعى إلى الاتحاد في واحد من التحالفات العسكرية أو السياسية، لكن الأميركيين هم الذين يفعلون ذلك بالضبط».