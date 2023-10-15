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تجمّع في فرنسا تكريماً لمدرّس تعرض للطعن

تجمّع في فرنسا تكريماً لمدرّس تعرض للطعن
15 أكتوبر 2023 20:12

تجمّع مئات الأشخاص، اليوم الأحد، في مدينة «أراس» في شمال فرنسا، تكريما للمدرس دومينيك برنار الذي قتله طالب سابق طعنا، الجمعة،  في هجوم استدعى رفع البلاد درجة التأهب الأمني.
الهجوم، الذي ارتكبه طالب سابق يبلغ 20 عاما وكان تحت المراقبة، أوقع أيضا ثلاثة جرحى.
وأثارت جريمة قتل المدرّس صدمة، خصوصا في الهيئة التعليمية، وقد جاءت بعد ثلاث سنوات على مقتل المدرّس صامويل باتي في 16 أكتوبر 2020 قرب مدرسته في المنطقة الباريسية. وقتلت الشرطة حينها المهاجم وكان لاجئا في الثامنة عشرة.
وتجمّع مئات السكان، اليوم الأحد، في ساحة مدينة «أراس» تكريما للمدرس البالغ 57 عاما والذي قتل طعنا، وقد بدا عليهم التأثر الشديد.
وشارك في التحرّك مدرّسون من مدرسة «غامبيتا» الثانوية التي شهدت الهجوم، بينهم مدرّس التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية فرنسوا دوسيب-لامار الذي قال: «أدركت على الفور أن هناك عملية اقتحام وأن علينا أن نتحصّن لحماية التلاميذ».
وأعرب جول، وهو تلميذ في المدرسة الثانوية شارك في التظاهرة مع والدته، عن خشيته مما قد يحدث الاثنين، لكنّه أبدى ثقته بأن الأمن سيكون مستتبا «لأن شرطيين سيكونون موجودين أمام المدرسة».


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