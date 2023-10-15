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رئيس أذربيجان يرفع علم بلاده في ناغورني قره باغ

رئيس أذربيجان يرفع علم بلاده في ناغورني قره باغ
15 أكتوبر 2023 20:27

رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف علم بلاده في إقليم ناغورني قره باغ، اليوم الأحد، في أول زيارة له للمنطقة الجبلية.
ونشر المكتب الرئاسي صوراً ظهر فيها علييف ببزة عسكرية وهو يزور أماكن وبلدات عدة في الإقليم.
وقال المكتب في بيان «رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكيندي وألقى خطاباً».
وأطلقت أذربيجان اسم «خانكيندي» على عاصمة الإقليم.
وزار علييف أيضاً بحيرة وقلعة قديمة وجال على عدد من البلدات.
 «حماية الأديرة» 
تزامنت زيارة علييف مع دعوة البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى حماية الأديرة والكنائس الأرمينية المسيحية القديمة في ناغورني قره باغ.
وقال البابا فرنسيس، أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس في روما «أودّ أن أطالب بحماية الأديرة ودور العبادة».
ودعا السلطات «وجميع السكان« إلى احترام أماكن الصلاة «تعبيراً عن الإيمان ودليلاً على الأخوّة التي تسمح لنا بالعيش معاً رغم اختلافاتنا».
شكّل إقليم ناغورني قره باغ محور نزاع بين الجمهوريتين السوفيتيين السابقتين أذربيجان وأرمينيا وتسبب في حربين بينهما، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020.

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المصدر: وكالات
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