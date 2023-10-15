إصابة مقر «يونيفيل» في لبنان بصاروخ

قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «يونيفيل»، اليوم الأحد، إن مقرها في جنوب لبنان أُصيب بصاروخ وإن التصعيد العسكري مستمر.

وأضافت في بيان «كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونحن نعمل على التحقق من المكان (الذي انطلق منه)» من دون تسجيل خسائر مادية.

وأكدت «جنودنا من قوات حفظ السلام لم يكونوا في الملاجئ في ذلك الوقت. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى».

وقالت القوة إن التصعيد العسكري مستمر على الحدود «رغم جهودنا لوقفه».

وأوضحت، في بيان «هذا اليوم، شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل».