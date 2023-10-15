بوتين يعلّق على وضع جبهات القتال وهجوم أوكرانيا المضاد

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الوضع الميداني في جبهات القتال والهجوم الأوكراني المضاد.

وأعلن بوتين، مجدداً، أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف «فشل تماماً»، مشيراً في المقابل إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا.

في مقابلة مع التلفزيون الروسي، نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها اليوم على شبكات للتواصل الاجتماعي، قال بوتين إن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أن قوات بلاده تتقدّم حالياً على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك في محيط مدينة «أفدييفكا» (شرق).

وأضاف بوتين «قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريبا، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما»، موضحاً أنها تشمل «مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا»، ومشيداً باستراتيجية «الدفاع النشط» التي ينفذها الجيش الروسي.

تأتي تصريحات الرئيس الروسي، خصوصاً تلك المرتبطة بالوضع في محيط «أفدييفكا»، في وقت أعلنت القوات الروسية، تحقيق تقدّم في المنطقة في ظل تصميمها على السيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد أقل من 15 كلم شمال دونيتسك.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نجحت القوات الروسية في السيطرة على مواقع شمال وجنوب المدينة فيما تهيمن على الشرق محكمة قبضتها عليها بشكل تدريجي على أمل دفع الجيش الأوكراني في نهاية المطاف إلى التراجع.

بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو الماضي مكثفة استهداف العمق الروسي بطائرات مسيرة.