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روسيا تعلن عودة 34 من أبناء عناصر «داعش» من سوريا

أطفال عناصر تنظيم «داعش» في مخيمات سوريا (أرشيفية)
16 أكتوبر 2023 01:39

موسكو (وكالات) 

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أعلنت روسيا، أمس، إعادة 34 طفلاً من أبناء عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من سوريا، بالتعاون مع السلطات السورية والإدارة الذاتية الكردية.
وقالت المفوضة الروسية لشؤون الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا عبر تطبيق «تلغرام»: «أطفال روس في وطنهم». 
وأضافت لفوفا-بيلوفا «عددهم 34، تراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً»، مرفقة منشورها بصور أطفال في أيدي عدد من البالغين قرب وداخل طائرة تحمل ألوان العلم الروسي.
وأعلنت المسؤولة أنها شكرت المسؤولين السوريين على دعمهم، والجانب الكردي على «تعاونه الإنساني».  وأضافت «تم تسليم الأطفال والمراهقين الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في منطقة شرق الفرات إلى أهاليهم».
وتابعت «سنواصل هذا العمل، وثائق عودة 150 طفلاً آخرين جاهزة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في السنوات الأخيرة، تمت عمليات إعادة النساء والأطفال إلى أوطانهم بشكل متقطع.
وقررت روسيا في عام 2017 إعادة أبناء عناصر التنظيمات الإرهابية إلى وطنهم بشكل منهجي.

روسيا
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داعش
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