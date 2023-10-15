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القضاء على 6 مسلحين شمال غرب باكستان

قوات من الجيش الباكستاني - أرشيفية
16 أكتوبر 2023 01:39

إسلام آباد (وكالات)

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لقي 6 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن الباكستانية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
 وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن الاشتباكات وقعت أثناء تنفيذ فرقة من قوات الأمن عملية مداهمة بناءً على معلومات أمنية ضد موقعٍ للإرهابيين في بلدة «مير علي» بوزيرستان، مضيفاً أن أحد أفراد قوات الأمن قتل بنيران الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار. وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت  كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، منوهاً أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في تنفيذ أعمال إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين ورجال أمن في وقتٍ سابق.
وأمس الأول، قتل مسلحون 6 عمال بناء في هجوم ليلي في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون محليون. وقال مسؤولان محليان إن الهجوم وقع في مدينة تربت، حيث كان العمال المتحدرون من منطقة البنجاب يبنون مسكناً خاصاً.

قوات الأمن الباكستانية
باكستان
الجيش الباكستاني
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