ألمانيا تدعو لمكافحة الجوع بالعالم

برلين (وكالات)

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين في بلاده دعم منظمة «فيلت هونجر هيلفه» الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم.

وقال شتاينماير بمناسبة بدء أسبوع أعمال المنظمة أمس: «لا يزال 735 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، والأطفال والشباب على وجه الخصوص هم الأكثر تضرراً، تغير المناخ يزيد من تردي الوضع بشكل مأساوي».

وتابع الرئيس الألماني: «آلاف الأشخاص لقوا حتفهم في سبتمبر الماضي في كوارث الفيضانات على طول ساحل شمال أفريقيا، وهناك عدد لا يحصى من المفقودين، وفقد مئات الآلاف من الأشخاص منازلهم».

وأضاف: «الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف- تغير المناخ يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ويتم البحث على قدم وساق حول العالم عن حلول من أجل وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض».

وحذر قادة عالميون من المخاطر التي يواجهها العالم ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

جهود طموحة

وفقاً للأمم المتحدة فإن «عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد على 735 مليوناً عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030».