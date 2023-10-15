بلينكن: معبر رفح سيُفتح لإيصال مساعدات إلى غزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، الأحد، إن معبر رفح المصري الحدودي مع قطاع غزة سيعاد فتحه وإن الولايات المتحدة تعمل من أجل إيصال المساعدات عبره.

وتوجد في شبه جزيرة سيناء المصرية مئات الأطنان من المساعدات وصلت من دول عدة لكن لم يتح توصيلها إلى القطاع.

وكثفت العديد من الدول جهودها الدبلوماسية من أجل السماح لإدخال المساعدات.

وقال بلينكن للصحفيين في القاهرة، بعد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصفها بأنها "جيدة جدا"، "قدمنا وقدمت مصر الكثير من الدعم المادي للسكان في غزة، وسيعاد فتح معبر رفح".

وأضاف "نعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع آلية لإدخال المساعدات وإيصالها إلى من هم بحاجة إليها".

وعينت الولايات المتحدة اليوم الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط لقيادة الجهود الأميركية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأفاد الهلال الأحمر المصري بأن ثماني طائرات محملة بمساعدات من دول عدة ومن منظمة الصحة العالمية حطت في مطار العريش في سيناء في الأيام الأخيرة، كما تنتظر قافلة تضم أكثر من 100 شاحنة في المدينة المصرية للحصول على تصريح بدخول غزة.