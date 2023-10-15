ليبيا.. 250 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة جراء «دانيال»

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقييم لها أن نحو 250 ألف شخص في ليبيا يحتاجون إلى المساعدات خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، بعد تقييم تداعيات كارثة العاصفة «دانيال».

وأوضحت الوكالة، وهي الذراع التنفيذية لوزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، أمس الأول، أنه لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا مطلوب 71.4 مليون دولار لغاية ما تبقى من العام الجاري.

وتسببت مياه الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» في إحداث أضرار جسيمة في شمال شرق ليبيا، ما أثر على الإسكان والمرافق الصحية وشبكات المياه وغيرها من البنية التحتية، مع نزوح 42 ألف شخص حتى منتصف أكتوبر، وفقًا للأمم المتحدة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل أكثر من أربعة آلاف قتيل جراء الفيضانات والسيول العارمة التي صاحبت العاصفة «دانيال»، مع فقدان ما يقرب من 10 آلاف شخص.

وفي السياق، أكدت إيطاليا دعمها لرئيس المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وكذلك اللجنة المالية العليا.

وجاء الموقف الإيطالي على لسان السفير جيانلوكا ألبريني خلال لقائه، أمس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بطرابلس. وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي أكد دعم رؤية المجلس الرئاسي لتوحيد جهود إعادة إعمار كل المناطق المنكوبة، وعمل اللجنة المالية العليا».

سياسياً، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء منظمة «تجمع شباب ليبيا» إلى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات في ليبيا، وحثهم على المشاركة في اختيار رئيس للبلاد، ومجلس أمة «يتكون من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ».

والتقى صالح «تجمع شباب ليبيا» في مدينة القبة، بينما ألقى الشباب الحاضرون الممثلون لمناطق مختلفة من ليبيا كلمات، أكدوا فيها تأييد القوانين الانتخابية، وفق بيان لمجلس النواب أمس.

وقال المجلس إن القوانين صدرت عن مجلس النواب بناء على ما تقدمت به لجنة «6+6»، مضيفاً أن الشباب طالبوا في كلماتهم بـ«تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، مهمتها في الدرجة الأولى إجراء الانتخابات بدعمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».