إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أحبطت القوات المسلحة الصومالية، صباح أمس، مخططاً إرهابياً حاولت عناصر حركة «الشباب» تنفيذه في منطقة «برجيد» على بعد 80 كلم عن مدينة «غوريعيل» بمحافظة غلغدود وسط البلاد.

ويتابع الجيش الصومالي عن كثب تحركات فلول حركة الشباب والتصدي لهم، قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وأمس الأول، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الأخيرة التي تقوم بها القوات المسلحة، من تحرير مناطق واسعة بجنوب ووسط البلاد، كما أشاد بدور المواطنين في مشاركتهم للعمليات العسكرية الجارية ضد الإرهابيين.

من جانبه أكد عمدة مدينة «غوريعيل» بولاية غلمدغ الإقليمية، فارح عبدي معلم، أن الإرهابيين تكبدوا، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في منطقة «برجيد» على بعد 40 كلم عن مدينة «غوريعيل».

وفي الآونة الأخيرة، نجحت القوات الأمنية في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها حركة «الشباب» في العاصمة مقديشو، وتقليص الحوادث المرتبطة بالتفجيرات والاغتيالات.

وفي السياق، نجحت الشرطة المختصة بنزع الألغام الأرضية في ولاية جوبالاند، في عملية تمشيط ، بإزالة مجموعة من الألغام التي تضرر بها مؤخراً، السكان الرعويون هناك.

ونفذت وحدات الشرطة الصومالية، العمليات في كل من منطقتي «بولو غدود» و«جناي عبد الله»، بإقليم جوبا السفلى، حيث أزالت 4 ألغام أرضية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».