الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
16 أكتوبر 2023 01:39

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها بدعم الصومال لتعزيز الأمن والاستقرار
تدمير معاقل لـ«الشباب» جنوب الصومال

أحبطت القوات المسلحة الصومالية، صباح أمس، مخططاً إرهابياً حاولت عناصر حركة «الشباب» تنفيذه في منطقة «برجيد» على بعد 80 كلم عن مدينة «غوريعيل» بمحافظة غلغدود وسط البلاد.
ويتابع الجيش الصومالي عن كثب تحركات فلول حركة الشباب والتصدي لهم، قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
وأمس الأول، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعمليات العسكرية الأخيرة التي تقوم بها القوات المسلحة، من تحرير مناطق واسعة بجنوب ووسط البلاد، كما أشاد بدور المواطنين في مشاركتهم للعمليات العسكرية الجارية ضد الإرهابيين.
من جانبه أكد عمدة  مدينة «غوريعيل» بولاية غلمدغ الإقليمية، فارح عبدي معلم، أن الإرهابيين تكبدوا، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في منطقة «برجيد» على بعد 40 كلم عن مدينة «غوريعيل».
وفي الآونة الأخيرة، نجحت القوات الأمنية في تقليص الهجمات الإرهابية التي كانت تنفذها حركة «الشباب» في العاصمة مقديشو، وتقليص الحوادث المرتبطة بالتفجيرات والاغتيالات.
وفي السياق، نجحت الشرطة المختصة بنزع الألغام الأرضية في ولاية جوبالاند، في عملية تمشيط ، بإزالة مجموعة من الألغام التي تضرر بها مؤخراً، السكان الرعويون هناك.
ونفذت وحدات الشرطة الصومالية، العمليات في كل من منطقتي «بولو غدود»  و«جناي عبد الله»، بإقليم جوبا السفلى، حيث أزالت 4 ألغام أرضية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©