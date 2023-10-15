الإمارات تؤكد أهمية دور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي

نيودلهي (وام)

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في نيودلهي، كلاً من معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني، ومعالي كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان»، ومعالي الدكتور أشيبير جايو، القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي.

وتطرق معالي صقر غباش، خلال اللقاءات، إلى استضافة دولة الإمارات المؤتمر البرلماني ضمن أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» نهاية العام في مدينة «إكسبو بدبي» انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ.

وتفصيلاً، التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان الشقيقة. وأكد معاليه أن العلاقات الإماراتية العُمانية تشكل نموذجاً متميزاً للعلاقات بين دولتين شقيقتين، ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين. وقال معالي صقر غباش، إن اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة بين مجلسينا من شأنها تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمبدأ المشترك بأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة.

من جانبه، أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توطدت عبر عقود من الزمن برعاية قيادتي البلدين، ما أكسبها عمقاً تجسد في اتفاق مواقفهما إزاء العديد من قضايا المنطقة.

كما التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم البريطاني. وأكد معاليه خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية - البريطانية والتي تمتد على مدى عقود حافلة بالعمل المشترك والتعاون الفاعل قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والقيم المشتركة.وأكد الجانبان، أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بينهما وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولوية لديهما لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده أوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات البرلمانية التي تدعم توجهات البلدين وقيادتيهما.

كما التقى معالي صقر غباش، معالي كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان»، مؤكداً أهمية استمرار الزيارات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين في ظل ما يربط دولة الإمارات وجمهورية كوريا من علاقات استراتيجية، وأسفرت عن مشاريع ناجحة ونموذجية خاصة بمحطات توليد الطاقة النووية كمشروع «براكة».

وأعرب معاليه عن سعادته لتطور العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وذلك من خلال عقد الاجتماع الأول بين أصحاب السعادة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الكورية خلال زيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كوريا في أكتوبر 2021، والذي من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة البرلمانية منها.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك خاصة البرلمانية، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية من أجل تنسيق الرؤى إزاء مختلف الفاعليات البرلمانية.

كما التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور أشيبير جايو القائم بأعمال رئيس البرلمان الأفريقي.

جري خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأفريقي، بما يعزز العلاقات الراسخة بين الإمارات ودول القارة الأفريقية.

وأكد الجانبان ضرورة وجود تنسيق وتبادل للخبرات والمعارف، وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، ونوها بالدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينها ومد جسور التواصل الحضاري، وأهمية توحيد تلك الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام.

حضر اللقاءات وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من مروان المهيري، وميرة السويدي، والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس، وكلاً من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.