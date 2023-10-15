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مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بشأن التصعيد في المنطقة

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
16 أكتوبر 2023 01:39

نيويورك (الاتحاد) 

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تتواصل النقاشات الشاقّة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قرار محتمل بشأن النزاع بين إسرائيل وغزة، في حين طرح مشروعان متنافسان، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووزعت روسيا، يوم الجمعة الماضي، على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدعو إلى «وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل» ووصول المساعدات الإنسانية «دون عوائق» إلى قطاع غزة.
والنص القصير يدين «بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية».
ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت «إيجابية» بشأن مشروع القرار، والبعض الآخر أقل إيجابية خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الجمعة.
وبعد دعوتها الأعضاء لتقديم اقتراحات لتعديل النص، طلبت روسيا أخيراً من البرازيل، التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر، تقديم نصها للتصويت مساء اليوم.
وعلّق نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أمس الأول، قائلاً: «نأمل أن تثبّت الرئاسة البرازيلية ذلك بسرعة»، مشيراً إلى أن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى رعاية النص «لإرسال إشارة واضحة إلى طرفي النزاع». بالتوازي مع المشروع الروسي، وزعت البرازيل مشروع قرار آخر، تم تعديله عدة مرات.

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