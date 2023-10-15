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دعوة عربية أفريقية لوقف التصعيد في المنطقة

دعوة عربية أفريقية لوقف التصعيد في المنطقة
16 أكتوبر 2023 01:39

القاهرة (الاتحاد)

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طالب الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالوقف الفوري للأعمال العسكرية في قطاع غزة، وبجهد لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة. 
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك في أعقاب لقاء كل من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه محمد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة أمس. 
وقال البيان: «تُطالب كل من الأمانة العامة لجامعة الدول ومفوضية الاتحاد الأفريقي بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة، وبجهد دولي متضافر من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الأساسية لـ 2.2 مليون فلسطيني». 

غزة
فلسطين
إسرائيل
الاتحاد الأفريقي
الجامعة العربية
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