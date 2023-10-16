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رجل الأعمال "نوبوا" يفوز في الانتخابات الرئاسية بالإكوادور

رجل الأعمال "نوبوا" يفوز في الانتخابات الرئاسية بالإكوادور
16 أكتوبر 2023 08:21

سيصبح رجل الأعمال دانيال نوبوا، أصغر رئيس للإكوادور على الإطلاق، وذلك بعد فوزه على  لويزا جونزاليس في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، حسبما قالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور.

وتقدم نوبوا، 35 عاما، من تحالف العمل الوطني الديموقراطي التابع لتيار يمين الوسط على جونزاليس، من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، بنسبة 30ر52%  مقابل 7ر47 % بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.

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وهنأت جونزاليس نوبوا على فوزه. وقالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني ديانا أتامينت إن نسبة إقبال الناخبين بلغت حوالي 82%. يشار إلى أن 12 مليون إكوادوري تقريبا لديهم حق الإدلاء بأصواتهم.

المصدر: وكالات
الإكوادور
الانتخابات الرئاسية
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