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تركيا ترسل مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا

أضرار جراء الإعصار في ليبيا - أرشيفية
16 أكتوبر 2023 10:46

انطلقت من ميناء ولاية إزمير التركية شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى ليبيا، لإغاثة منكوبي الإعصار والسيول. ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، قولها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنها مستمرة في تضميد جراح الليبيين الذين تعرضوا لواحدة من أكبر الكوارث في التاريخ في 11 من سبتمبر الماضي.

وأضافت: "بجسر الخير الذي مددناه بتنسيق من آفاد، قمنا بتسليم عناصر البحث والإنقاذ، العديد من مواد المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، من خلال أربع طائرات وخمس سفن". وتابعت: "وغادرت ميناء آل سنجاق بإزمير مساعدات إنسانية جديدة تزن 850 طنا، بغرض إيصالها إلى ليبيا".

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جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر. ودمر الإعصار مئات العيادات والمستشفيات، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في مطلع أكتوبر الجاري، مقتل 4333 شخصا بينهم 101 من العاملين الصحيين، جراء الكارثة التي أسفرت أيضا عن تسجيل 8500 مفقودا، وفقا لبيان المنظمة.

المصدر: وكالات
مساعدات إنسانية
تركيا
ليبيا
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