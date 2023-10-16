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شكري: مصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد والعودة إلى مسار التهدئة

سامح شكري ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا
16 أكتوبر 2023 14:18

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، أن بلاده تكثف اتصالاتها لوقف العنف في غزة والعودة لمسار التهدئة.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا بالقاهرة اليوم: "أكدنا ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة".

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وأشار شكري إلى جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتنسق ذلك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والصليب الأحمر.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها تؤيد القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة ، مشددة على ضرورة أن يسود ضبط النفس وصوت العقل في قطاع غزة.

المصدر: وكالات
السلام
فرنسا
سامح شكري
غزة
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