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بايدن يرجئ رحلة داخلية للتركيز على الأمن القومي

الرئيس الأميركي جو بايدن
16 أكتوبر 2023 17:18

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرجأ رحلة داخلية إلى ولاية كولورادو، اليوم الاثنين، وسيبقى في العاصمة واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي. يأتي ذلك فيما يبحث بايدن السفر إلى المنطقة في خضم التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال مصدر مطلع، أمس الأحد، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون إمكانية قيام بايدن بزيارة إلى إسرائيل قريبا بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في حال زار بايدن إسرائيل، ستأتي زيارته في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الموجود حالياً في المنطقة. 
وسبق أن زار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إسرائيل الأسبوع الماضي.
وتُبذل جهود دبلوماسية من أجل توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
الأمن القومي الأميركي
تصعيد
قطاع غزة
إسرائيل
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