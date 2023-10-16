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بوتين ونظيره الصيني يلتقيان الأربعاء

صورة مجمعة للرئيس بوتين (يسار الصورة) ونظيره الصيني
16 أكتوبر 2023 21:22

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأربعاء، وفق ما أعلن الكرملين.
وذكر الكرملين، اليوم الاثنين، أن المحادثات ستتم على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق "مبادرة الحزام والطريق".
وأفادت الرئاسة الروسية بأنه "خلال المحادثات، سيتم إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وزيارة بوتين للعاصمة الصينية هي الأولى التي يقوم بها لقوة كبرى منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، قبيل زيارة بوتين.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
شي جينبينغ
شي جين بينج
شي جين بينغ
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