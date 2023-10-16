بوتين يعلن استعداد روسيا للمساعدة في إنهاء التصعيد

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء التصعيد الحالي في المنطقة.

وأضافت الرئاسة الروسية، في بيان، أن "فلاديمير بوتين أبلغ (نتنياهو) بالخطوات التي تتخذها روسيا للمساعدة في إعادة الوضع إلى طبيعته ومنع المزيد من التصعيد والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة".

وأفاد الكرملين، في وقت سابق اليوم، بأن بوتين ناقش الأزمة مع قادة دول عدة.

وأوضح البيان أن الرئيس الروسي أبلغ "الجانب الإسرائيلي بالنقاط الأساسية في الاتصالات الهاتفية" التي أجراها بوتين مع القادة.

وعبر الرئيس الروسي عن رفضه لأي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين.